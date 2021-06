Nach Angaben des Umweltministeriums wurde in der Ortschaft Lytton in der kanadischen Provinz British Columbia am Sonntag die Rekordtemperatur von 46,6 Grad gemessen. Bislang war die höchste gemessene Temperatur in Kanada 45 Grad. In ganz British Columbia wurden Temperaturen von über 40 Grad am Wochenende gemessen. Das Umweltministerium gab wegen der extremen Hitze Warnungen für British Columbia und andere Ortschaften heraus. In der Region soll es die ganze Woche so heiß bleiben. Die Temperaturen liegen nach den Angaben zehn bis 15 Grad über den sonst üblichen Temperaturen im Sommer.

Für die nordwestlichen US-Bundesstaaten sieht es ähnlich aus. Der Wetterdienst warnt vor einer gefährlichen Hitzewelle in Washington und Oregon. Der Westen der USA hatte vor 10 Tagen teilweise Rekordwerte bis 48 Grad.