Noch immer lodern in Kanada heftige Waldbrände.

Laut einer Agentur, die Waldbrände überwacht, sind es zurzeit mehr als 670 - fast die Hälfte ist noch nicht unter Kontrolle. Und die Waldbrandsaison in Kanada dauert noch etwas: Oft geht sie bis Oktober. Dieses Jahr hat kanadischen Behörden zufolge aber jetzt schon viele Rekorde gebrochen. Das bezieht sich auf die Fläche, die abgebrannt ist, die Anzahl der Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten und auch was die Kosten angeht für den Kampf gegen die Flammen.

Auswirkungen der Feuer sind auch in Europa bemerkbar. Über den Atlantik ist in den letzten Wochen eine große Rauchwolke gezogen. Staub- und Rußpartikel aus Nordamerika haben Forschende auch über Deutschland nachgewiesen. Sie sind Fachleuten zufolge aber hier ungefährlich, weil der Rauch stark verdünnt ist und in tausenden Metern Höhe schwebt. Die Partikel sorgen aber zum Teil für Sonnenauf- und -untergänge, die tief rot leuchten.