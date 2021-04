Biber haben in einem kleinen Ort im Westen Kanadas für anderthalb Tage Internet, Fernsehen und Handynetze lahmgelegt.

Laut des Telekomkonzerns haben die Nagetiere beim Dammbau an mehreren Stellen ein wichtiges Glasfaserkabel angeknabbert. Techniker entdeckten, dass sich die Biber in einem nahe gelegenen Bach bis zu einem Kabel durchgebuddelt hatten, das rund einen Meter tief unter der Erde verlief. Anschließend sollen sie die etwa zwölf Zentimeter dicke Verkleidung durchgebissen haben.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Rund 900 Kunden in der Ortschaft Tumbler Ridge in der Nähe der kanadischen Rocky Mountains seien betroffen gewesen - also fast die Hälfte die 2000 Einwohner und Einwohnerinnen.