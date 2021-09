Was sind das eigentlich für Leute, die bei der Bundestagswahl als Kandidatinnen und Kandidaten von den Parteien ins Rennen geschickt wurden?

Die Job-Plattform Indeed hat sich das mal genauer angeschaut und zum Beispiel ausgewertet, welche Vornamen und welche Berufe am häufigsten vertreten sind. Insgesamt bewerben sich mehr als 6000 Kandidatinnen und Kandidaten für den neuen Bundestag. 125 von ihnen heißen Michael - das ist der Männername, der am häufigsten vertreten ist. Dahinter kommen Thomas und Andreas. Bei den Frauen sind Susanne und Sabine am häufigsten vertreten.

Jobs, die am häufigsten vertreten sind, sind: Angestellte, Juristen, Unternehmer und Lehrerinnen - aber es sind auch fast 400 Studierende mit dabei. Das Durchschittsalter liegt bei 53 Jahren, mehr als zwei Drittel der wählbaren Personen sind Männer.

Indeed hatte auch schon andere Zahlen ausgewertet, zum Beispiel, wo die Mitglieder des aktuellen Bundestags studiert haben. Ergebnis: 86 Prozent haben einen Hochschulabschluss. Die meisten Abschlüsse gab es von der Uni Hamburg (33) und von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität (30). Der am häufigsten vorkommende Studiengang war Jura, gefolgt von Wirtschaftswissenschaften.