In einem Bericht des Global Council on Brain Health heißt es: Nahrungsergänzungsmittel, die angeblich das Gehirn fit halten sollen, versprechen viel und halten wenig. In einer Meta-Analyse haben sich die Forschenden angeschaut, was aktuell zur Wirksamkeit von Stoffen wie B-Vitaminen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, Coenzym Q10 und Ginkgo gesagt werden kann. Ergebnis: Die wenigsten dieser Wirkstoffe sind bisher wirklich auf ihre Wirksamkeit getestet worden. Und die Studien, die es gibt, zeigen keine oder verschwindend geringe Effekte, um Erkrankungen wie Demenz zu verhindern.

Schätzungen zufolge nehmen allein in den USA ein Viertel aller Über-50-Jährigen solche Mittel. Die Forscher sagen aber: Nicht rauchen, gut schlafen, Sport machen und sozial aktiv bleiben sind neben einer gesunden Ernährung die besten Mittel um das Gehirn fit zu halten.

Einzige Ausnahme: Vitamin-B12-Mangel. Es gibt Studien die sagen, dass ein solcher Mangel mit Demenzerkrankungen in Zusammenhang steht. Empfehlung hier: Vom Arzt auf B12 testen lassen und erst dann etwas einnehmen.