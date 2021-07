Eine neu auf Borneo entdeckte Froschart wächst da auf, wo andere sterben: in der Fangfalle von fleischfressenden Pflanzen.

Der Frosch wurde entdeckt während einer Expedition eines Wissenschafts-Teams um Forschende des Naturhistorischen Museums in Bern. Sie stießen in Borneo in gut 2100 Metern Höhe auf mehrere Exemplare der Froschart.

Laut den Forschenden spielt sich ein Großteil des Lebens der Frösche auf und in der fleischfressenden Kannenpflanze ab. Die hat tiefe Fallen mit extrem glatten Wänden, in die Insekten und andere Kleintiere reinfallen. Am Grund der Kanne ist eine Flüssigkeit, die die Beute bei lebendigem Leib zersetzt und verdaut.

Genau da, in diese Flüssigkeit, legt der Kannenpflanzenfrosch seine Eier ab. Die daraus schlüpfenden Kaulquappen brauchen nicht gefüttert werden: Sie ernähren sich aus einem Vorrat an Eidotter, den sie in ihrem Körper haben. Wie es die ausgewachsenen Frösche dann schaffen, die extrem glatten Fallenwände hochzukommen, ist noch unklar.