Bei den Neandertalern gab es Kannibalismus. Das haben viele Untersuchungen schon nachgewiesen.

Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Neandertaler ihre Opfer gezielt ausgewählt haben - nach bestimmten Kriterien. Das schreibt ein internationales Forschungsteam im Fachblatt Scientific Reports.

Das Team hat mehr als 40.000 Jahre alte Neandertaler-Knochen genauer untersucht - aus einer Höhle in Belgien. Es stellte fest: Die sechs identifizierten Kannibalismus-Opfer waren alle weiblich, eher klein - zwei waren vermutlich noch jugendlich. Spuren in den Knochen sprechen dafür, dass sie nicht aus der Gegend rund um die Höhle stammten. Die Forschenden vermuten: Möglicherwesie hat eine verfeindete Gruppe die Opfer gejagt, sie verschleppt und dann in der Höhe getötet und verzehrt.

Viele Forschende vermuten, dass die Neandertaler nicht aus rituellen Gründen zu Kannibalen wurden, sondern aufgrund einer Hungersnot.