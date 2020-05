Rippenquallen fressen den eigene Nachwuchs. Das haben dänische Forschende heraus gefunden. Dafür haben sie Rippenquallen aus der Nordsee untersucht.

Das Tier breitet sich vom amerikanischen Kontinent her immer weiter aus. Seit einigen Jahren ist die zirka zehn Zentimeter lange Qualle auch in Europa zu Hause und verdrängt viele andere Arten. Das schafft sie, weil sie anscheinend einen Wettbewerbsvorteil hat: Sie überlebt auch längere Zeiträume mit einem schlechten Nahrungsangebot. Zum Beispiel den Winter. Die Rippenqualle setzt aber noch eins drauf: Sie legt kurz vor Wintereinbruch anscheinend nicht mal nur keine Reserven an, sie pflanzt sich sogar noch fort.

Aber woher bekommt sie die Energie? Das Forschungsteam vermutet, dass Rippenquallen ihren Nachwuchs verspeisen, wenn kein Plankton oder ähnliches da ist.

Weil Quallen zu den ältesten Tieren gehören, sieht das Forschungsteam sein Ergebnis als weiteren Beleg dafür, dass Kannibalismus im Tierreich allgegenwärtig ist.