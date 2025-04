Weniger Salz und Zucker, mehr Gemüse und Fisch: Schülerinnen und Schüler in Spanien sollen gesünderes Essen bekommen.

Die Regierung hat neue Regeln für Schulen eingeführt. Unter anderem müssen die Kantinen mindestens einmal pro Woche Obst, Gemüse und Fisch anbieten. Generell muss auf dem Speiseplan auch mal ein vegetarisches Menü stehen. Fettiges Zeugs wie Kroketten, soll reduziert werden. Und Softdrinks mit viel Zucker sollen aus den Getränkeautomaten verschwinden.

Laut Umfragen wird im Moment noch in etwa jeder dritten Schulkantine in Spanien mehr frittiertes Essen angeboten, als von den Behörden empfohlen. Die Regierung sagt, dass viele Kinder in Spanien zu dick sind - vor allem die, die aus ärmeren Familien kommen. Die Politiker wollen mit den neuen Regeln auch erreichen, dass zumindest an den Schulen alle die gleichen Chancen haben, an gesundes Essen zu kommen.