Manchmal machen wir weiter, obwohl wir keinen Erfolg haben: sei es mit einem beruflichen Projekt oder einer zwischenmenschlichen Beziehung.

Doch warum? Liegt es daran, dass wir etwas versprochen haben? Kann sein, aber Weitermachen scheint auch evolutionäre Gründe zu haben. Das meinen Forschende der staatlichen Uni in Georgia. Sie haben so ein Verhalten nämlich auch bei Kapuziner- und Rhesusäffchen beobachtet - und denen dürften soziale Commitments in dem Fall relativ egal gewesen sein.

In den Versuchen ging es nämlich darum, eine Aufgabe zu absolvieren und dafür eine Belohnung zu bekommen. Dabei zeigte sich auch, dass die Tiere eher weitermachten, wenn sie unsicher waren, wie es ausgehen würde. Das dürfte bei uns Menschen auch so sein - also, dass wir eher weitermachen, wenn wir denken, dass wir vielleicht doch noch Erfolg haben.

Die Forschenden sagen: Manchmal lohnt es sich weiterzumachen, weil manche Dinge einfach ein bisschen Geduld brauchen. In anderen Situationen hört man lieber auf.