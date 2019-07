Aber jetzt haben Expert*innen einen Plan entwickelt, wie sofort und langfristig geholfen werden könnte. Der detaillierte Bericht dazu steht im Fachmagazin Ecological Applications. Demnach sollen die Riffe genetisch vielfältiger wiederaufgebaut werden, und dann könnten sich die Korallen besser an die Umweltbedingungen anpassen, glauben die Expert*innen.

Um diese genetische Vielfalt zu erzeugen, wollen sie Korallen aus verschiedenen Regionen nehmen, die sich dort an jeweils unterschiedliche Bedingungen angepasst haben. Diese Korallen sollen dann ähnlich wie in einer Baumschule weitergezüchtet und anschließend wieder in die Karibik verpflanzt werden. Das funktioniert den Expert*innen zufolge so, dass kleine Teile der verschiedenen gezüchteten Korallenkolonien abgebrochen und im Meer auf ein Riff gesetzt werden. Dort können sie sich dann mit den anderen Korallen fortpflanzen, und das Riff wird hoffentlich widerstandsfähiger.

Grund für den aktuell schlechten Zustand der Korallenriffe sind vor allem die steigenden Wassertemperaturen und außerdem die Versauerung der Meere durch CO2 aus der Atmosphäre.