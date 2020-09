"Egoistischer Idiot" sein lohnt nicht

Ist es für die Karriere besser, egoistisch und manipulativ zu sein, anstatt nett?

Nein - zeigen jetzt zwei Langzeitstudien. Dabei haben Forschende in den USA untersucht, wie Studierende von anderen eingeschätzt wurden und welche Jobs sie dann 14 Jahre später hatten. Ergebnis: Menschen, die von anderen als "Arschlöcher" oder "egoistische Idioten" gesehen wurden, schafften es zwar an wichtige Positionen in Unternehmen. Aber sie hatten dabei keinen Vorteil gegenüber netten Menschen - weil auch die Karriere machten. Vorteile, die egoistische Menschen durch Einschüchterung erreichten, wurden laut den Forschenden durch schlechte zwischenmenschliche Beziehungen ausgeglichen.

Einer der beteiligten Forscher sagt, dass Unternehmen generell darauf achten sollten, ihre Führungspositionen eher an verträgliche Menschen zu geben. Denn die bisherige Forschung zeige, dass angenehme Menschen an der Macht auch bessere Ergebnisse produzieren.