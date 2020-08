Forschende (u.a. von der Uni Yale in den USA) schreiben in einem Fachmagazin, dass lockere und größere Netzwerke besser sind als enge, kleine Netzwerke. Sie sagen, dass in lockeren Netzwerken mehr nützliche Informationen geteilt werden und in engen Netzwerken der Gruppendruck höher ist - was ein Nachteil sei. Die Forschenden schreiben auch, dass Männer eher lockere Netzwerke pflegen, während Frauen eher enge Netzwerke aufbauen.

Das erklärt laut den Forschenden möglicherweise, warum Männer eher Risiko-Jobs wie Finanzen oder Management wählen, und Frauen eher sichere Umgebungen wie Gesundheit und Bildung. In den sicheren Umgebungen hätten enge Netzwerke weniger Nachteile als in riskanteren Branchen.