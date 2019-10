Und anscheinend gilt er auch für junge Forschende. Denen tut Scheitern nämlich oftmals ganz gut, wie ein Wissenschaftsteam an der Northwestern University herausgefunden hat. Es hat festgestellt, dass junge Forschende, die früh in ihrer Karriere ein Stipendium nicht bekommen hatten, teilweise später erfolgreicher waren als ihre Kolleginnen und Kollegen, die das Stipendium knapp bekommen hatten. Und das, obwohl die ohne Stipendium ja kein Geld zur Unterstützung bekommen hatten. Der Erfolg wurde in Form von veröffentlichten Papern in Fachjournalen gemessen - und daran, wie oft die Paper zitiert wurden.

Das widerspricht auf den ersten Blick der Theorie, dass die Erfolgreichen immer erfolgreicher werden. Die Forschenden sagen aber, dass diese Theorie schon stimmen kann. Aber Scheitern hat eben auch einen Wert - und kann manchmal zu mehr Erfolg führen, als ungebremster Erfolg es tut.