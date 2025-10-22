Es gibt Dinge, die können wir in unseren 20er Jahren am besten: Körperlich sind wir in Topform und unser Gehirn ist besonders schnell und anpassungsfähig. Die höchste Gesamtleistung erreichen wir aber erst später im Leben.

Zu dem Schluss kommen zwei Wissenschaftler im Fachmagazin Intelligence. Sie haben Daten von rund 5000 Menschen ausgewertet und dabei 16 psychologische Merkmale kombiniert – darunter Denkvermögen, Gedächtnis, emotionale Stabilität, Wortschatz und moralisches Urteilsvermögen.

Das Ergebnis: Die geistige Gesamtleistung erreicht ihren Höhepunkt im Alter zwischen 55 und 60 Jahren. In dieser Phase sind Menschen besonders gut darin, Wissen, Erfahrung und emotionale Kontrolle zu verbinden – Fähigkeiten, die etwa für Führungsaufgaben entscheidend sind.

Laut den Forschenden erklärt das, warum viele Menschen ab etwa dem 50. Lebensjahr ihren beruflichen Höhepunkt erreichen und erst in der Lebensmitte in Führungspositionen kommen. Gleichzeitig kann ein sehr hohes Alter in solchen Rollen, etwa bei Richterinnen oder Politikern, auch Nachteile haben: Nach dem 65. Lebensjahr nehmen die meisten der genannten Eigenschaften nämlich wieder deutlich ab.