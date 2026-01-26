In der Geschichte kommt beides vor: Dass Diktatoren vom Militär geschützt werden, aber auch, dass sie von Armeeangehörigen zu Fall gebracht werden.

Die Motivation dahinter ist nach Forschungen von zwei Politikwisschenschaftlern aus Deutschland und Dänemark ziemlich banal: Nicht Ideologie treibt die Offiziere an, sondern Karrieredruck. Das Wissenschaftsportal Phys.org berichtet über ihre Studie, die in Kürze als Buch erscheint.

Ausgewertet wurden Karrieredaten von 15.000 Offizieren des argentinischen Militärs, dazu kommen Studien zu Offizieren, unter anderem im nationalsozialistischen Deutschland, oder in der Sowjetunion unter Stalin.

Zwei Muster in der Geschichte

Immer wieder zeigen sich demnach zwei Muster, wenn Militär-Karrieren stagnieren: entweder, Offiziere versuchen, dem Machthaber ihren besonderen Wert zu beweisen oder sie wollen sich eine bessere Zukunft unter einem neuen Führer sichern.

Ehrgeiz und Angst können gewöhnliche Männer also in skrupellose Handlanger eines Regimes verwandeln – oder in diejenigen, die einen Diktator stürzen.