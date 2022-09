Die Hauptstadt Kasachstans soll nicht mehr Nur-Sultan heißen.

Die Regierung des Landes hat einer Umbenennung in Astana zugestimmt. Der neue Name der Stadt ist auch der alte. Vor drei Jahren war sie in Nur-Sultan umbenannt worden, um den scheidenden kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew zu ehren. Die Rückbenennung ist auch eine Abrechnung mit dessen Erbe.

Abrechnung mit der alten Führung

Nasarbajew hatte Kasachstan in den 90ern in die Unabhängigkeit geführt und das Land seitdem zunehmend autoritär regiert. Er selbst und sein Umfeld bereicherten sich an den naürlichen Ressourcen des Landes. Als er vor drei Jahren als Präsident zurücktrat, sicherte er sich Sonderrechte. So blieb ein Großteil von Staat und Wirtschaft unter seiner Kontrolle. Im Januar hatte diese Konstellation zu gewalttätigen Protesten um steigende Benzinpreise geführt. Daraufhin gab es eine Volksabstimmung, mit der die Sonderrechte Nasarbajews abgeschafft wurden.