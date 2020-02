Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, wurde eine monatelange komplette Sperre zwar aufgehoben, ein Zugriff auf Dienste wie Facebook, Whatsapp oder Twitter sei aber nach wie vor nicht möglich. Die Videoplattformen Youtube und Netflix sind offenbar mittlerweile von der Regierung freigegeben worden. Weil die Internetverbindungen meist zu langsam sind, können Videos aber fast nie angespielt werden. Das solle auch mindestens noch eine Woche so bleiben, berichtet das Magazin "India Today". Nach Ansicht von Digitalexperten sind die Internet-Kontrollen besonders dramatisch. Die Zensur sei die schärfste weltweit. Letzten Monat hatte das höchste Gericht entschieden, dass die Einschränkungen nicht gerechtfertigt sind.

Mehr als fünf Monate waren die Menschen in Kaschmir komplett ohne Internet. Die Regierung wollte nach offiziellen Angaben in der Unruheregion anti-indische Proteste von Rebellen verhindern. Die Aufständischen kämpfen seit Jahrzehnten für eine Unabhängigkeit Kaschmirs oder einen Anschluss an Pakistan, das den anderen Teil der Region mit muslimischer Mehrheit verwaltet. Beide Länder beanspruchen Kaschmir in seiner Gesamtheit für sich.