In Pakistan wird gerade über die Bestrafung von Sexualverbrechen diskutiert.

Auslöser ist eine Gesetzesänderung in der teilautonomen Himalayaregion Kaschmir. Dort droht Sexualstraftätern bei der Vergewaltigung von Minderjährigen künftig Kastration. Auch die Todesstrafe, lebenslange Haft und hohe Geldbußen sind vorgesehen. Die Gesetzesänderung wurde schon am 2. Juli einstimmig vom Parlament im pakistanischen Teil Kaschmirs beschlossen.

Minister: "Ein Pädophiler verdienst keine Sympathie"

Ansar Burney, einer der führenden Menschenrechtsaktivisten in Pakistan, kritisiert das Gesetz als unmenschlich. Er fürchtet, dass es missbraucht werden kann, weil das Strafverfolgungs- und Justizsystem in Pakistan schwach sei und manipuliert werden könne. Politikerinnen und Politiker in Kaschmir verteidigen die Verschärfung des Strafrechts.

Ahmed Raza Qadri, Co-Autor der Gesetzesänderung und Minister in der Himalayaregion sagt, dass das Gesetz hart ist, es sich aber gegen ein sehr abscheuliches Verbrechen richte. Ein Pädophiler verdiene keine Sympathie und auch keine zweite Chance.