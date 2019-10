In Barcelona hat es letzte Nacht wieder Gewalt gegeben - nach Protesten der Unabhängigkeitsbewegung.

Radikale Separatisten errichteten Barrikaden, rissen Verkehrsschilder aus und setzten Müllcontainer in Brand. Polizisten wurden mit Steine, Böller und anderen Gegenständen beworfen. Sie setzten daraufhin Tränengas, Gummigeschosse und Wasserwerfer ein. Augenzeugen berichteten von chaotischen Szenen im Stadtzentrum. Der katalanische Innenminister, Miquel Buch, sprach von "extremer Gewalt", wie es sie in Katalonien noch nie gegeben habe.

Es war schon die fünfte Nacht hintereinander, in der es zu Ausschreitungen kam - nachdem das Oberste Gericht in Madrid führende Vertreter der Separatisten zu langen Gefängnisstrafen verurteilt hatte. Seit Anfang der Woche gab es mehrere Hundert Verletzte. Unruhen gab es auch in anderen katalanischen Städten.

Tagsüber hatten in Barcelona Hunderttausende friedlich für die Freilassung der Verurteilten demonstriert. Die Polizei in Barcelona schätzte die Zahl der Teilnehmer auf etwa 525.000. Außerdem kam es einen 24-stündigen Generalstreik.