In Spanien wird es im Parlament in Zukunft sprachlich vielfältiger.

Die Abgeordneten haben beschlossen, dass dort in Zukunft auch Reden auf Katalanisch, Baskisch und Galizisch gehalten werden dürfen. Für die anderen Abgeordneten gibt es dann eine Simultanübersetzung via Kopfhörer. Ein Abgeordneter der Sozialisten sagte, dass im Parlament jetzt das normal wird, was im Alltag längst passiert.

Mit dem Beschluss für die Sprachenvielfalt will die Regierung in Spanien den Regionalparteien entgegenkommen. Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sanchez versucht nämlich gerade, diese für eine Mitte-Links-Regierung zu gewinnen. Er hatte deshalb auch schon versucht, die Regionalsprachen in der EU als Amtssprachen anerkennen zu lassen. Das hat aber erstmal nicht geklappt.

In Spanien sind die Regionalsprachen in den jeweiligen Regionen schon seit Jahrzehnten als zweite Amtssprache anerkannt.