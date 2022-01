In Katalonien im Nordosten Spaniens hat das Parlament bis zu 1000 Menschen begnadigt - nach 400 Jahren.

In der verabschiedeten Resolution ging es vor allem um Frauen, die im 16. und 17. Jahrhundert in Katalonien der Hexerei beschuldigt worden waren. Damals waren in ganz Europa schätzungsweise etwa 50.000 Menschen wegen Hexerei zum Tode verurteilt worden - rund 80 Prozent waren Frauen.

Hexenverfolgung bis ins 18. Jahrhundert

In Spanien stand die Inquisition der Hexenjagd damals skeptisch gegenüber. Sie war auch mehr damit beschäftigt angebliche Ketzerei von zum Christentum zwangskonvertierten Juden und Musliminnen zu verfolgen. In Katalonien war die Lage aber anders: Dort wurden Hexen noch bis ins 18. Jahrhundert verfolgt. Sie wurden aber seltener verbrannt und öfter gehängt - auch, um wertvolles Feuerholz zu sparen. Der spanische Präsident Pere Aragonès hat die Hexenjagd als institutionalisierten Femizid bezeichnet.

Ähnliche Begnadigungen hat es schon in Schottland, Norwegen und der Schweiz gegeben, nachdem mehr als 100 europäische Historiker*innen ein Manifest unterschrieben haben mit dem Titel: Sie waren keine Hexen, sie waren Frauen.