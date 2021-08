Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft dem Emirat Katar vor, Tausende Todesfälle nicht zu untersuchen.

Es geht um die vielen Arbeitsmigranten dort. In einem Bericht von Amnesty steht, dass der Tod tausender Menschen in den letzten zehn Jahren nicht untersucht wurde, obwohl es Hinweise gegeben haben soll, dass die Menschen vorzeitig gestorben sind. Zum Beispiel in Zusammenhang mit den gefährlichen Arbeitsbedingungen, wie etwa der Hitze. In Katar sollen routinemäßig Totenscheine für Arbeitsmigranten ausgestellt werden, ohne Todesursachen genauer anzuschauen. Auf den Papieren stehe dann etwa "natürliche Ursachen" oder "Herzfehler".

Für den Bericht befragte Amnesty nach eigenen Angaben Mediziner und Familienangehörige und prüfte Regierungsangaben. Die Menschenrechtsorganisation sagt, dass die Quote ungeklärter Todesfälle von Arbeitsmigranten in Katar bei fast 70 Prozent liegen könnte. Offiziellen Statistiken zufolge starben zwischen 2010 und 2019 etwas mehr als 15.000 ausländische Staatsangehörige in Katar.