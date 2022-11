Am Sonntag geht die Fußball-WM in Katar los und im Vorfeld gibt es wohl Streit darüber, wo und wie rund um die Stadien Bier verkauft wird.

Der Weltfußballverband Fifa, der die WM organisiert, wird von großen Bierherstellern gesponsert. Deshalb wurde mit Katar vereinbart, dass auf jeden Fall Bier verkauft werden soll. Alkohol ist in Katar zwar nicht verboten, wird aber normalerweise in dem streng muslimischen Land nur in einigen Bars und Hotels ausgeschenkt. Mit der Fifa war vereinbart worden, dass es in den Stadien selbst nur alkoholfreies Bier gibt - und Bier MIT Alkohol dann vor und nach den Spielen rund um die Stadien.

Bierstände wurden wieder abgebaut

Dort waren auch schon Bierstände aufgebaut worden. Aber Medien berichten jetzt, dass Katar angeordnet hat, sie wieder abzubauen und woanders hin zu verlegen. Die New York Times vermutet, dass das katarische Königshaus verhindern will, dass die Bevölkerung den Alkohol so prominent sieht. Die Stände sollen wohl jetzt in Bereichen aufgebaut werden, die weiter entfernt sind von anderen Verkaufsständen im Stadion-Außenbereich.