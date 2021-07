Der Grundgedanke ist schon mal alles andere als optimistisch: Wo ist es am sichersten, wenn die Welt untergeht?

Zwei Forscher der Uni Anglia Ruskin in England sagen: in Neuseeland! Sie haben analysiert, welche Länder im Fall einer weltweiten Krise - bei Pandemien, Umweltkatastrophen oder Börsencrashs - aus geografischer Sicht am sichersten sind. Konkret haben sie untersucht, welches Land die Bevölkerung mit genügend Nahrung versorgen kann, wie die Grenzen gesichert werden können und wie unabhängig die Energieversorgung und die Industrie eines Landes vom Rest der Welt sind.

Ergebnis: Vor allem Inseln in gemäßigten Klimazonen sammeln die meisten Punkte. Nach Neuseeland kommen Island, Großbritannien, Australien und Irland. Die Forscher sagen, dass gerade die Corona-Pandemie gezeigt habe, wie abhängig und verwundbar Länder seien. In Zukunft müsse deswegen mehr auf die Widerstandsfähigkeit geachtet werden. Von globaler Zusammenarbeit in Krisenfällen ist in der Studie nicht die Rede.