Die Ukraine ist ein beliebtes Ziel für Schwarzen Tourismus - also Katastrophentourismus.

Früher besuchten solche Touris oft die Atomruine von Tschernobyl, heute geht es in Orte mit russischen Kriegsverbrechen, wie Irpin. Ein Touren-Anbieter sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass ein Teil seiner Gewinne an die ukrainische Armee fließt. Bei den Touren gehe es aber weniger ums Geld, sondern mehr um die Erinnerung an und die Warnung vor Krieg. Ein Katastrophentourist, der im ständig bombardierten Charkiw war, sagt, dass er das einfach sehen wollte - weil das Leben im Westen zu bequem sei.

Ethik-Regeln im Reiseführer

Nicht alle in der Ukraine verstehen solche Touris - manche finden es falsch, Menschen und ihre Trauer zu "besichtigen". Wie die Gemeinderätin von Irpin sagt, sind dort die meisten aber mit dem Katastrophen-Tourismus einverstanden. Und die Nationale Agentur für Tourismusentwicklung arbeitet an speziellen Ethik-Schulungen für Reiseführer. Die Agentur-Leiterin, Mariana Oleskiw, schaut auch schon auf die Zeit nach dem Krieg. Sie ist optimistisch: Zumindest kenne jetzt jeder die Ukraine, weil der Krieg Aufmerksamkeit gebracht hat.

