Das größte buddhistische Bauwerk in Nepal setzt jetzt auf umweltfreundliche Gebetsfahnen.

Am Boudhanath-Stupa in Kathmandu wurden heute biologisch abbaubare Versionen aufgehängt. Die Gebetsfahnen sind im Buddhismus sehr wichtig - die Idee ist, dass so die Gebete vom Wind zu den Göttern getragen werden. Früher bestanden sie aus natürlichen Materialien, heute sind sie aber meistens aus Polyester. Das bedeutet, dass ihre Zersetzung Jahrzehnte dauert - und außerdem entstehen beim traditionellen Verbrennen von alten Gebetsfahnen giftige Gase. Die neuen sind dagegen kompostierbar, und sie werden auch nicht mehr mit Nylonband aufgehängt, sondern mit Seilen aus Naturfasern.

Die Verantwortlichen vor Ort hoffen, dass sich die umweltfreundlichen Gebetsfahnen auch anderswo durchsetzen. Die Fahnen sind auch bei Bergsteigern beliebt, die sie als Glücksbringer mitnehmen und oft auf dem Gipfel zurücklassen. Bei einer Expedition zum 5.630 Meter hohen Berg Yalung Ri hatte die Bergführerin Dawa Yanzgum Sherpa die kompostierbaren Fahnen vor kurzem schon dabei.