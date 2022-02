Die katholische Kirche in Deutschland hat erste offizielle Schritte eingeleitet für eine neue Haltung zu Homosexualität, Zölibat und Frauen in Kirchenämtern.

Heute (Samstag, 5.2.2022) ist die sogenannte Synodalversammlung zu Ende gegangen. Auf der hatten sich die deutschen Bischöfe und Vertreter mehrerer katholischer Gruppen getroffen und verbindliche Beschlüsse getroffen. Das sind Texte, die dem Papst vorgelegt werden sollen. Eine Mehrheit auf der Versammlung stimmte dafür, Homosexualität nicht als Sünde zu bewerten und homosexuelle Menschen in der Kirche nicht zu diskriminieren. Es gab auch eine Mehrheit dafür, den Zölibat zu lockern, also zu erlauben, dass Priester verheiratet sein können. Mehrfach wurde gesagt, die Sexualmoral der Kirche habe kaum noch etwas mit der Lebensrealität vieler Katholiken zu tun. Die Versammlung empfiehlt auch, Empfängnisverhütung zu tolerieren und Frauen zu Weiheämtern zuzulassen.

Der Botschafter des Papstes sagte, entscheidend sei, was der Papst sage. Wichtig sei das Wort Gottes, und nicht, ob sich Mehrheitsmeinungen ändern. Unterstützung für die Beschlüsse kam von Katholiken in Frankreich und Österreich, die ebenfalls als Beobachter an der Versammlung teilnahmen.