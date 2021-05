Bundesweit haben heute in katholischen Kirchen sogenannte "Segnungsgottesdienste für Liebende" stattgefunden.

Die veranstaltenden Gemeinden haben dazu ausdrücklich auch homosexuelle Paare eingeladen. Insgesamt soll es rund 100 solcher Feiern geben; einige haben schon am Wochenende stattgefunden. Es ist das erste Mal, dass es so eine Aktion gibt. Die Initiatoren reagieren damit auch demonstrativ darauf, dass der Vatikan es erst vor kurzem verboten hatte, homosexuelle Paare zu segnen. Damals hatten schon viele katholische Verbände und Gemeinden dagegen protestiert - unter anderem, indem sie Regenbogenfahnen an ihren Kirchen anbrachten.

Die Deutsche Bischofskonferenz hat die geplanten Segnungen für homosexuelle Paare dagegen kritisiert und gesagt, dass Segnungsgottesdienste nicht als Instrument für kirchenpolitische Manifestationen oder Protestaktionen geeignet seien.