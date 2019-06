In der Katholischen Kirche soll diskutiert werden, vom Zölibat eine Ausnahme zu machen - und zwar in entlegenen Regionen Südamerikas.

In einem Arbeitspapier für ein Treffen von Bischöfen steht, dass ältere Familienväter in Amazonasregionen auch zu Priestern geweiht werden können sollen. Das Ziel ist, damit praktisch den Personalmangel an Geistlichen in entlegenen Gebieten abzumildern. Grundsätzlich soll aber die Pflicht zur Ehelosigkeit für Priester bestehen bleiben.

Die Regel ist umstritten - unter anderem, weil die Katholische Kirche auch anderswo Probleme hat, neue Priester zu finden. Manche hoffen, dass die Debatte über eine Lockerung in bestimmten Gebieten dazu führt, dass auch über eine allgemeine Lockerung gesprochen wird.