Katzen entscheiden meistens sehr bestimmt selbst, ob sie jemandem ihre Aufmerksamkeit schenken.

Wollen sie die aber von einem Menschen, müssen sie sie bei Männern möglicherweise sehr viel stärker einfordern. Das berichtet zumindest ein türkisches Forschungsteam im Fachmagazin Ethology. Es hat rund 30 Katzenbesitzerinnen und -besitzer ihre Begrüßung filmen lassen. Die Forschenden haben die Videos analysiert und festgestellt: Bei der Begrüßung männlicher Bezugspersonen mussten Katzen länger dranbleiben. Im Schnitt haben sie in den ersten hundert Sekunden bei Männern mehr als vier Mal gemaunzt, bei Frauen weniger als zwei Mal. Die Forschenden meinen, dass Frauen generell kommunikativer sind und darum auch schneller auf die Katzensignale anspringen.

Andere Katzenfachleute sind skeptisch, ob sich die Ergebnisse auf alle Katzen übertragen lassen. In anderen Kulturen läuft die Kommunikation zwischen Menschen und ihren Katzen möglicherweise anders ab.