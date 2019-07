In den USA muss eine Rentnerin für zehn Tage ins Gefängnis, weil sie streundende Katzen gefüttert hat.

Das schreibt die Washington Post. Die 79-Jährige lebt im US-Bundesstaat Ohio, und zwar passenderweise im der Stadt Garfield Heights. Dort ist es verboten, streunende Tiere zu füttern. Weil die Frau es aber immer wieder trotzdem getan hat, muss sie jetzt hinter Gitter. Der Nachrichtenseite cleveland.com sagte sie, sie fühle sich einsam, seit ihr Mann vor zwei Jahren gestorben ist. Außerdem vermisse sie ihre eigenen Katzen, die ebenfalls gestorben sind. Deshalb habe sie die Streuner in ihrem Viertel gefüttert.

Die alte Dame soll ihre Gefängnisstrafe am 11. August antreten. Weil der Fall in den USA aber hohe Wellen schlägt, will die zuständige Richterin ihn sich nochmal genauer anschauen.