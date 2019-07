Nach spanischen Medienberichten starb er bereits am Wochenende auf Mallorca - er wurde 86 Jahren alt.

In den ersten Jahren als Künstler schlug sich der Argentinier unter anderem mit Glückwunschkarten durch. In den 60er Jahren gelang ihm dann der Durchbruch mit eigenen Cartoons. In den 70er-Jahren galt er als meistveröffentlichter Zeichner weltweit. Neben Cartoons zeichnete er auch Kinderbücher und Trickfilme.