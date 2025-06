Babys ausschließlich aus zwei Müttern gezüchtet - das ist der Forschung schon mal gelungen, jetzt gab es zum ersten Mal Mäusenachwuchs allein aus zwei Vätern.

Forschende aus Shanghai berichten im Fachjournal PNAS, dass es ihnen gelungen ist, zwei lebensfähige Mäuse aus je zwei Spermien zu züchten. Das geht bei Säugetieren eigentlich nicht. Die Forschenden mussten für die mutterlosen Mäuse DNA-Anhänge in sieben Genregionen gezielt manipulieren.

Normalerweise ist es so: Säugetiere - also auch Menschen - tragen in jeder Zelle ihres Körpers einen Chromosomensatz von der Mutter und einen vom Vater. Anhänge an der DNA dieser Chromosomen regeln, welche der beiden DNA-Kopien im Embryo aktiv ist und welche stillgelegt wird.

Ganz ohne Ei geht es nicht

Vor rund fünf Jahren gelang es, dieses Prägungsmuster so zu verändern, dass lebensfähige Mäuse mit zwei Müttern entstanden. Die Nachkommen von zwei Vätern starben bei allen Versuchen vor oder direkt nach der Geburt. Die Forschenden in Shanghai haben das epigenetische Prägungsmuster jetzt noch weiter angepasst. Ganz ohne weibliche Zutaten kamen sie aber nicht aus: Je zwei Spermienköpfe wurden in eine entkernte Eizelle implantiert.

Bei den Mäusen im Bild oben handelt es sich nicht um die Mäuse aus dem Versuch, es ist ein Symbolbild.