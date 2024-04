Wie geht eine Regierung am besten mit dem Konsum harter Drogen um - soll sie auf harte Strafen setzen oder vor allem auf Hilfsangebote für Abhängige?

Auch Kanada hat sich diese Frage gestellt - und letztes Jahr eine ungewöhnliche Antwort darauf gefunden: In einem Modellprojekt sollte untersucht werden, ob es weniger Drogentote gibt, wenn Besitz und Konsum harter Drogen nicht mehr bestraft werden. Bis zu zweieinhalb Gramm Kokain, Heroin und Co. durften Menschen in der Provinz British Columbia bei sich tragen. Die Hoffnung war, dass sich mehr Leute trauen, Hilfe zu suchen, wenn sie keine Sorge mehr haben müssen, verhaftet zu werden. Außerdem war das Ziel, den Schwarzmarkt und den Verkauf verunreinigter Drogen einzudämmen.

Jetzt ist das Projekt abrupt beendet worden. Die Verwaltung von British Columbia sagt, dass es auf den Straßen zu viel Unruhe geführt hat und dass viele Menschen sich nicht mehr sicher gefühlt hätten. Harte Drogen stehen also jetzt wieder überall in Kanada unter Strafe. Unklar ist, ob die Legalisierung einen Effekt hatte auf die Gesundheit der Abhängigen.

Über das Thema hatte die britische Zeitung The Guardian berichtet.