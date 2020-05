Möglicherweise gibt es aber bald ein biologisches Malaria-Bekämpfungsmittel - auf Grundlage eines Darmpilzes.

Biologinnen und Biologen in Kenia haben den Pilz entdeckt und festgestellt, dass er Mücken gegen Malaria immun macht. Sie schreiben im Fachmagazin Nature Communications, dass sie davon ausgehen, dass mit dem Pilz infizierte Mücken Malaria nicht an Menschen weitergeben können - die wären also auch geschützt.

Die Forschenden schlagen vor, immunisierte Mücken oder auch die Sporen des Pilzes gezielt einzusetzen. In einer Region müssten 40 Prozent einer Mücken-Population den Pilz in sich tragen, um konkret die Infektionrate zu senken.

Malaria ist die häufigste Tropenkrankheit und in einigen Ländern eine der Haupttodesursachen.