In Kenia freuen sich Tierschützende über die Geburt von Elefanten-Zwillingen.

Elefantenkühe haben die längste Tragezeit aller Säugetiere - sie sind fast 22 Monate trächtig.

Zwillings-Geburten sind selten

Die Organisation "Save the Elephants" sagt, dass es Zwillinge nur bei einem Prozent aller Elefanten-Geburten gibt. Das Samburu-Nationalreservat hatte aber schon mal Glück. Erst letztes Jahr war dort ein Babyelefanten-Zwillingspärchen gesichtet worden - ein Männchen und ein Weibchen.



Aktuell leben in ganz Kenia mehr als 36.000 Elefanten - das ist ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zur letzten Zählung 2014. Damals war die Elfenbein-Wilderei noch eine größere Bedrohung. Allerdings müssen wilde Elefanten weiter mit anderen Problemen klar kommen - zum Beispiel, dass der Mensch ihren Lebensraum zerstört.