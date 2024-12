In Kenia werfen mehr als 140 dieser sogenannten Content-Moderatorinnen und Moderatoren Facebook vor, dass sie durch diese Arbeit psychisch schwer krank geworden sind. Laut einem Bericht des Guardian kommt ein Gutachten zu dem Schluss, dass sie alle unter einer posttraumatischen Belastungsstörung - kurz PTBS - leiden - ausgelöst durch die drastischen Inhalte auf Social Media. PTBS kommt sonst oft zum Beispiel bei Soldaten nach einem Kriegseinsatz vor.

Die Gutachten wurden erstellt im Rahmen eines Gerichtsverfahrens. Die Content-Moderatoren waren in Kenia bei einer Firma angestellt, die im Auftrag von Facebook sensible Inhalte rausfiltern sollte. Als sie letztes Jahr plötzlich entlassen wurden, haben sie ihren Ex-Arbeitgeber und Facebook verklagt. Sie werfen ihnen vor, die psychischen Schäden bei den Angestellten in Kauf genommen zu haben und sprechen von moderner Sklaverei.