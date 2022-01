Gegen die Fast-Food-Kette Kentucky Fried Chicken läuft gerade in Kenia ein Shitstorm im Netz.

Das Unternehmen verkauft im Moment keine Pommes in dem ostafrikanischen Land mehr, weil sich die Lieferungen von Kartoffeln aus Ägypten wegen der Corona-Krise verzögert. Die Menschen in Kenia sind sauer, aber nicht, weil es bei KFC keine Pommes gibt, sondern weil das Unternehmen die Kartoffeln überhaupt importiert.

Die lokalen Kleinbauern in Kenia haben so viel Überschuss, dass die Kartoffeln auf den Feldern verrotten und ans Vieh verfüttert werden. Aber sie dürfen nicht an KFC liefern – aus Qualitätsgründen, wie das Unternehmen sagt. Auf sozialen Medien rufen deswegen Tausende zum Boykott der Kette auf.

Agrarexperten gehen in örtlichen Medien davon aus, dass es für den Import der Pommes einen einfachen Grund gibt: Das Verschiffen aus Industrie-Ländern sei oft billiger als ein Anbau vor Ort.