In Kenia in Ost-Afrika wird gerade heftig über die Menstruation und den Umgang damit diskutiert - Grund ist die Aktion einer Parlaments-Abgeordneten.

Die Senatorin ist zu einer Debatte in einem weißen Anzug erschienen, dessen Hose im Schritt mit falschem Menstruationsblut beschmiert war. So wollte sie auf die Probleme vieler Frauen und Mädchen hinweisen, an Hygiene-Produkte wie Binden zu kommen. Die Senatorin will bald einen Gesetzentwurf vorlegen, um solche Produkte kostenlos zu machen. Sie musste die Sitzung verlassen, weil sie angeblich gegen den Dresscode im Parlament verstoßen hat. Im Netz bekommt sie für ihre Aktion viel Hass ab, aber auch Unterstützung von anderen Frauen und Menschenrechtsgruppen.

Periodenarmut trotz Hilfsprogramm

Die Menstruation gilt in Kenia als Tabu-Thema. Laut Medienberichten können sich mehr als die Hälfte der Frauen und Mädchen keine Binden und Tampons leisten, obwohl darauf seit einigen Jahren keine Steuern mehr erhoben werden. Eigentlich sollen zumindest Schülerinnen schon seit 2017 kostenlos mit Perioden-Produkten versorgt werden. Das Programm ist aber unterfinanziert.