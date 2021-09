In Kenia hat der Präsident die Dürre im Land zu einer nationalen Katastrophe erklärt.

Die betroffenen Haushalte in dem ostafrikanischen Land sollen mit Wasser und Nahrungsmitteln versorgt werden, versprach die Regierung. Wetterexperten erwarten, dass es in den nächsten Monaten in Kenia außergewöhnlich sonnig und trocken wird und deshalb weniger Nahrung und Wasser für Menschen und Tiere zur Verfügung stehen könnten.

Schon während der Regenzeit von März bis Mai fiel in diesem Jahr in einigen Bezirken wenig bis gar kein Regen. Laut Hilfsorganisationen sind mindestens zwei Millionen Menschen in Kenia von der Dürre betroffen.