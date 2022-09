In Kenia machen sich Fachleute Sorgen um die Wildtiere im Land.

Wegen einer außergewöhnlich starken Dürre sind im Sommer etwa 40 Grevy-Zebras gestorben. So viele sterben nach Angaben eines zuständigen Experten normalerweise in einem ganzen Jahr. Grevy-Zebras sind die größten heute noch lebenden Zebras und haben auch das dichteste Streifenmuster. Weltweit gibt es nur noch etwa 3000 von ihnen, 2500 davon leben in Kenia.

Kraftfutter soll Zebras stärker machen

Wildhüter haben jetzt angefangen, die Zebras mit Heu zu füttern, das mit Zuckersirup, Salz und Calcium getränkt ist - damit die Tiere mehr Kraft haben. Auch Elefanten sterben oder werden getötet, weil sie auf der Suche nach Futter Menschen zu nahe kommen. Ein Ranger sagt, dass Touristen in Wildtierparks schon Schutzmasken tragen, weil es nach Tierkadavern rieche. Die Dürre in Kenia ist die schlimmste seit vier Jahrzehnten. Die Uno hat zuletzt einen großen internationalen Spenden-Betrag freigegeben für Maßnahmen gegen Hunger in dem ostafrikanischen Land.