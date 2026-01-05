Umweltschützende in Kenia trauern um Elefanten-Legende Craig.

Der Elefant ist mit 54 Jahren im Amboseli-Nationalpark gestorben. Er war ein Super Tusker - so heißen Elefantenbullen, deren Stoßzähne jeweils mehr als 45 Kilo wiegen.

Eine Tierschutzstiftung sagt, sie sei dankbar, dass Craig die Chance hatte, in Freiheit so groß zu werden. Der Elefant galt als Erfolgssymbol für den Wildtierschutz in Kenia. Er wurde von der Biermarke Tusker adoptiert und war auch sehr beliebt bei Touristinnen und Touristen, weil er beim Fotografieren oft ruhig blieb.