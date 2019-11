"Ein großer Fortschritt", sagen Menschenrechtsgruppen. Aber sie sehen auch, dass die Zahlen vermuten lassen, dass Stigmatisierung weit verbreitet ist und viele ihre Intersexualität verschweigen. Laut Volkszählung leben in Kenia rund 1.500 Intersexuelle - also Menschen, die keine eindeutig männlichen oder weiblichen Geschlechtsmerkmale haben. Das sind 0,003 Prozent der Bevölkerung. Die Vereinten Nationen schätzen, dass weltweit 1,7 Prozent aller Kinder intersexuell geboren werden.

Kenias Minister für Menschen mit Behinderungen sagt, dass die Volkszählung zeigt, dass Intersexuelle offiziell anerkannt werden. Er will demnächst einen Gesetzentwurf ins Parlament einbringen, mit dem die Kategorie Intersex auch in Personalausweisen, Geburts- und Sterbeurkunden eingetragen werden könnte. In Deutschland können Intersexuelle seit Ende letzten Jahres im Geburtenregister die Option "divers" wählen.