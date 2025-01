In Kenia wuchern in vielen Seen Wasserhyazinthen, eine invasive Pflanze, die unter anderem den Fischern Probleme macht.

Die dicken grünen Blätter und lila Blüten bedecken die Wasseroberfläche, so dass kaum noch Licht durchkommt. Und es gelangt auch weniger Sauerstoff ins Wasser. Beides schadet Fischen. Eine Studie in einem Fachmagazin für Umweltschutz in Ostafrika schätzte, dass Kenias Wirtschaft wegen der Wasserhyazinthen bis zu 350 Millionen Dollar verliert, wegen der Auswirkungen auf Fischerei, Transport und Tourimus.

Doch es gibt verschiedene Ansätze, die Plage anzugehen. Startups stellen aus den getrockneten Pflanzen zum Beispiel Gefäße oder Bioplastiktüten her, außerdem entstand am Naivasha-See eine Biogasanlage, die ist aber noch nicht in Betrieb. Ein Umweltwissenschaftler sagte der Nachrichtenagentur AP, diese Ansätze müssten in viel größerem Stil umgesetzt werden, um die schnell wachsenden Pflanzen wirklich einzudämmen.