Belgien macht seinen Atomausstieg rückgängig.

Das Nationalparlament hat dafür gestimmt, die Laufzeit der bestehenden Atomreaktoren zu verlängern. Außerdem will die Regierung weitere Reaktoren in Auftrag geben.

In Belgien sind aktuell vier Reaktoren in Betrieb: zwei im Kraftwerk Doel an der niederländischen Grenze und zwei im AKW Tihange bei Lüttich, rund 60 Kilometer Luftlinie von der deutschen Grenze entfernt. Sie sollten eigentlich dieses Jahr abgeschaltet werden, alle vier sind schon seit Jahrzehnten in Betrieb. Wegen der Energiekrise, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst wurde, hatte die Vorgängerregierung auch schon die Laufzeitverlängerung für andere Reaktoren beschlossen.

In Europa setzen mehrere Länder wieder verstärkt auf Kernenergie. In Frankreich und Schweden sollen zusätzliche Anlagen gebaut werden. Italien will erstmals ein neues Atomkraftwerk bauen, nachdem es dort seit 35 Jahren keine Kernenergie mehr gibt. Deutschland hatte 2002 den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen. 2023 gingen die letzten Meiler vom Netz.