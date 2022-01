Das ist jetzt zum ersten Mal gelungen: Ein Wissenschaftsteam hat in der weltweit stärksten Laseranlage in den USA Plasma gezündet - also den Brennstoff der Kernfusion. Dafür haben 192 Laserstrahlen das Innere eines Behälters erhitzt, der nur wenige Millimeter groß ist. Dadurch wurde das Plasma so heiß und dicht, dass die Wasserstoffkerne darin fusionierten und Energie freisetzten - rund 1,35 Megajoule.

Energieverbrauch noch viel zu hoch

Allerdings ist das immer noch weniger als die 1,9 Megajoule Energie, die der Laser eingebracht hat. Hinzu kommt, dass der Betrieb des Lasers sogar 400 Megajoule verbraucht. Bis mit der Methode tatäschlich Strom gewonnen werden kann, ist der Weg also noch weit.

Die kontrollierte Kernfusion gilt als eine klimaschonende Methode, mit der Energie in großen Mengen gewonnen werden könnte. Die Ergebnisse des Versuchs wurden im Fachmagazin Nature veröffentlicht.