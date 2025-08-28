Die Afrikanischen Waldelefanten sind in den vergangenen drei Jahrzehnten durch Wilderei deutlich weniger geworden - ihr Bestand ging um 86 Prozent zurück.

Im Fachmagazin Science Advances berichten Forschende, dass das Risiko extrem hoch ist, dass die Waldelefanten in naher Zukunft aussterben könnten. Und dass es außerdem eine Kettenreaktion gibt: Auch der Bestand von Ebenholzbäumen ist in Gefahr. Nicht nur durch Abholzung, sondern auch durch fehlende Elefanten.

Elefanten verteilen Baum-Samen

Denn die Tiere fressen die Früchte der Bäume und scheiden die Samen mit ihrem Dung aus, durch den die Samen wiederum geschützt sind vor Nagetieren auf Futtersuche. Dadurch können die Samen besser keimen. Und weil die Elefanten täglich viele Kilometer wandern können, wird das Verbreitungsgebiet größer.

Ebenholz guter Kohlenstoffspeicher

Bei Ebenholz handelt es sich um Bäume, deren Holz besonders gut Kohlenstoff speichern kann. In der Studie wurden Flächen in Kamerun untersucht. In Gebieten, in denen die Waldelefanten vor allem durch Wilderei verschwunden sind, beobachteten die Forschenden einen Rückgang von Jungpflanzen um knapp 70 Prozent gegenüber Flächen in Schutzreservaten.