Dieser Algorithmus lernt Vorurteile.

Forschende haben ihr Programm darauf trainiert, anhand von Fotos vorherzusagen, wie die Person auf dem Bild von anderen Menschen wahrgenommen wird: vertrauenswürdig, intelligent, sympathisch etwa. Grundlage waren die Aussagen von mehrere tausend Menschen, die ihre Eindrücke zu tausend computergenerierten Fotos abgegeben hatten.

Wozu das Ganze? Eigentlich wurde der Algorithmus für Forschende der Psychologie entwickelt, die mit solchen Gesichtsbildern Experimente zur Wahrnehmung machen. Denkbar wäre natürlich auch, die Software einzusetzen, um Fotos auszuwählen, die man von sich zeigen will.

Der Erstautor der Studie warnt vor Missbrauch: Es wäre auch möglich, Fotos so zu manipulieren, dass jemand vertrauenswürdiger erscheint als im Original oder - umgekehrt - verdächtig. Die Studie ist in den Proceedings of the National Academy of Sciences erschienen.