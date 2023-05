Chat GPT ist praktisch, auch fürs Studium - aber wo fängt Pfuschen an?

Die Frage stellen sich offenbar viele Studierende - zumindest in Schweden. Da haben Forschende fast 6000 von ihnen befragt. Dabei zeigte sich, dass fast alle wussten, was Chat GPT ist. Die meisten benutzen die KI, jeder und jede Dritte regelmäßig. Aber: Die Hälfte weiß nicht, ob es an ihrer Uni Regeln für die Nutzung gibt oder nicht. Die meisten glauben, dass es Pfuschen wäre, Chatbots in Tests und Klausuren zu benutzen.

Viele Studierende sagen, dass Chatbots für sie wie ein Mentor oder eine Lehrerin sind: Sie können Fragen stellen und Hilfe bekommen - aber das ersetze das eigene kritische Denken nicht. Einige gaben auch an, dass Chatbots für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen wie Legasthenie hilfreich sein können.